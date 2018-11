Enquête sur les pratiques de Statistique Canada

Ottawa — Le commissaire fédéral à la protection de la vie privée, Daniel Therrien, enquête sur les informations voulant que Statistique Canada ait demandé des informations bancaires privées à 500 000 Canadiens. M. Therrien a confirmé mercredi avoir reçu de nombreuses plaintes au sujet des efforts déployés par l’agence de statistiques pour recueillir des informations détaillées sur les transactions effectuées par les institutions financières canadiennes. Le statisticien en chef du Canada, Anil Arora, a expliqué que les méthodes traditionnelles de collecte de données ne permettent pas de mesurer l’économie du Canada. « Plus de 75 % des achats des Canadiens sont effectués en ligne et Statistique Canada doit avoir accès à ces données afin de fournir à tous les Canadiens les statistiques actuelles et de qualité dont ils ont besoin dans des domaines tels que le logement, l’endettement et les effets de la transition vers une économie atypique », a plaidé M. Arora.