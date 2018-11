30 000 membres chez Maxime Bernier

Ottawa — Le Parti populaire de Maxime Bernier compte maintenant 30 000 membres au pays. Le tiers de ces premiers membres fondateurs — qui pouvaient rejoindre l’équipe Bernier gratuitement — se trouvent en Ontario (36,5 % ou 10 871 membres), tandis que le Québec rassemble 20,8 % de ces nouveaux militants (6229), l’Alberta 16 % (4822) et la Colombie-Britannique 13,8 % (4135). Mais c’est au Québec que se trouvent cinq des dix circonscriptions comptant le plus de membres : en Beauce et dans quatre circonscriptions de la région de Québec, toutes représentées par les conservateurs. Le Parti conservateur dit compter 150 000 membres. Le Bloc québécois liste 15 000 membres en règle. Les nouvelles troupes de M. Bernier ont par ailleurs créé 100 associations de comtés sur les 338 circonscriptions fédérales, dont 28 en Ontario, 19 en Colombie-Britannique, 14 en Alberta et 11 au Québec.