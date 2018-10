Justin Trudeau accusé de priver Jagmeet Singh d’une élection

Ottawa — Justin Trudeau est accusé de faire de la petite politique « cynique » et « mesquine » en déclenchant une élection partielle dans une seule des quatre circonscriptions vacantes au pays. Une élection partielle a été annoncée dimanche dans Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes, en Ontario, mais pas à Outremont, ni à York–Simcoe, en Ontario, ou à Burnaby-Sud, en Colombie-Britannique. Jagmeet Singh attend de briguer cette dernière pour faire son entrée aux Communes. Le chef du NPD a reproché à M. Trudeau de faire « de petits jeux politiques mesquins » en privant les citoyens de ces circonscriptions d’un élu fédéral. M. Trudeau a rétorqué que ces vacances étaient plus récentes (3 août à Outremont, mi et fin septembre à Burnaby-Sud et à York–Simcoe, alors que l’autre siège est vacant depuis mai). « Nous déclencherons ces élections en temps opportun, conformément à la Loi électorale », a argué le premier ministre lundi.