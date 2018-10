Élection partielle dans une circonscription en Ontario en décembre

Ottawa — Le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, a déclenché une élection complémentaire dans la circonscription de LeedsGrenville-Thousand Islands et Rideau Lakes, en Ontario. Les électeurs de cette circonscription se rendront le 3 décembre aux urnes pour remplacer l’ancien député conservateur Gord Brown, mort en mai, terrassé par une crise cardiaque. En 2015, M. Brown avait obtenu 47,38 % des suffrages exprimés, devançant la libérale Mary Jean McFall par plus de 6 points de pourcentage. Trois autres sièges sont vacants : Outremont, au Québec, York-Simcoe, en Ontario, et Burnaby-Sud, en Colombie-Britannique.