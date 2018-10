Rachel Notley à nouveau candidate en Alberta

Photo: Amber Bracken La Presse canadienne

Edmonton — Rachel Notley a annoncé dimanche qu’elle se présentera de nouveau aux prochaines élections albertaines au printemps, vantant les mérites de son gouvernement et qualifiant son adversaire conservateur, Jason Kenney, de politicien bonimenteur. « Je n’ai pas fini de me battre parce que nous venons tout juste de commencer, a déclaré Mme Notley à ses partisans qui l’ovationnaient. Je m’appelle Rachel Notley et je me présente à nouveau pour être votre première ministre. » Tout au long de son discours, Mme Notley a reçu pas moins de 15 ovations des 1200 délégués réunis à l’occasion du dernier jour du congrès du NPD de l’Alberta.