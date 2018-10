Kirpan à l’Assemblée nationale: l’interdiction est maintenue

Ottawa — Pas de kirpan à l’Assemblée nationale. La Cour suprême du Canada a refusé d’entendre jeudi l’appel d’un homme et d’une femme de confession sikhe qui avaient été interdits d’entrée, car ils refusaient de se départir de ce couteau cérémonial. Le gouvernement caquiste n’aura donc pas à gérer, en plus du débat sur le crucifix, celui sur le port du kirpan, le plus haut tribunal au pays se trouvant à valider avec ce refus d’autorisation d’appel les décisions rendues par deux tribunaux inférieurs. La Cour supérieure et la Cour d’appel avaient déterminé que l’Assemblée nationale avait agi dans le cadre de son privilège parlementaire et que l’exercice de ces privilèges n’est pas assujetti à la Charte canadienne des droits et libertés.