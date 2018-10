Ottawa présentera une mise à jour économique le 21 novembre prochain

La mise à jour économique du gouvernement fédéral sera livrée le 21 novembre prochain.

En faisant cette annonce, jeudi, à la Chambre des communes, le ministre des Finances, Bill Morneau, a déclaré que l’économie profitait toujours de son élan et que le taux de chômage se maintenait près de son plus faible niveau en 40 ans.

M. Morneau profitera de son énoncé économique automnal pour annoncer le plan des libéraux visant à renforcer la compétitivité et à dissiper les craintes voulant que le Canada ait perdu une partie de son pouvoir d’attraction pour les investissements d’entreprises.

Le monde des affaires canadien et, plus récemment, un comité du Sénat, ont appelé M. Morneau à réduire l’impôt des entreprises afin d’empêcher le pays de prendre du retard dans la foulée de la mise en oeuvre d’une importante réforme fiscale et réglementaire aux États-Unis.

Des sources au fait du plan du gouvernement ont toutefois indiqué que M. Morneau envisageait des mesures ciblées pour résoudre les problèmes de compétitivité, plutôt que de larges réductions d’impôt pour les sociétés.

La mise à jour de l’automne contiendra également de nouvelles projections sur les indicateurs économiques et la trajectoire des comptes fédéraux, qui ont affiché un déficit de 19 milliards de dollars pour le dernier exercice.

Dans le plus récent budget fédéral, M. Morneau prévoyait un déficit de 18,1 milliards pour l’exercice 2018-2019, et des déficits annuels diminuant graduellement jusqu’à 12,3 milliards en 2022-2023. Ces projections, similaires à celles publiées par le gouvernement en octobre, incluent des coussins annuels de 3 milliards de dollars pour parer aux risques.

Aux États-Unis, le gouvernement a été contraint d’emprunter davantage de liquidités — et d’enregistrer des déficits plus importants — afin de contrebalancer les réductions d’impôt déterminées par le président Donald Trump.