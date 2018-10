Maxime Bernier, climatosceptique?

Photo: Sean Kilpatrick La Presse canadienne

Ottawa — Maxime Bernier dit reconnaître l’existence des changements climatiques, mais il refuse d’affirmer que ceux-ci sont causés par l’activité humaine et la production de CO2. « Les changements climatiques existent. La vraie question, c’est “est-ce que c’est l’homme qui cause les changements climatiques ou non ?” Ça, je ne suis pas un scientifique pour me prononcer là-dessus », a-t-il martelé mercredi. En matinée, sur Twitter, le chef du Parti populaire du Canada venait de critiquer la tarification du carbone de Justin Trudeau en arguant que « le CO2 n’est PAS de la pollution. C’est ce qui sort de votre bouche quand vous respirez et ce qui nourrit les plantes ». Le Beauceron a plaidé en après-midi que c’était plutôt l’excès de CO2 qui était toxique et que, là-dessus, les experts n’étaient pas tous d’accord pour blâmer l’homme. « D’autres experts disent que le soleil a un impact là-dessus. Je ne suis pas un scientifique. Je ne me prononcerai pas là-dessus », a-t-il argué.