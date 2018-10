La session parlementaire s’ouvre au Nouveau-Brunswick

Photo: James West La Presse canadienne

Fredericton — Le gouvernement libéral minoritaire du Nouveau-Brunswick a présenté mardi un discours du Trône qu’il espère rassembleur, mais on ignore si cela suffira pour lui permettre de survivre à un vote de confiance à l’Assemblée législative. Les libéraux tentent de demeurer en selle après avoir remporté 21 sièges, soit un de moins que les progressistes-conserva-teurs ; les verts et l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick ont remporté chacun trois sièges. La session avait pu commencer mardi matin lorsque les libéraux ont proposé l’un de leurs élus au poste de président de l’Assemblée législative. Les libéraux auront toutefois besoin de 25 voix en Chambre pour faire adopter le discours du Trône, considéré comme un « vote de confiance », qui peut faire tomber un gouvernement. Or, en excluant le président de l’Assemblée, les libéraux disposent de 20 députés. Le vote sur le discours du Trône ne devrait pas avoir lieu avant le vendredi 2 novembre.