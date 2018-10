Légalisé, mais trop encadré?

Ottawa — Plusieurs ont déploré que le cannabis ait été légalisé mais qu’il soit en revanche tellement réglementé qu’il sera trop difficile de s’en procurer ou de le consommer. Les provinces comptent peu de points de vente et cinq d’entre elles interdisent de consommer sur la place publique. « Les gens disent que c’est légalisé. Mais cela ne veut pas dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez », affirme Bill Blair en entrevue. « Nous réglementons l’achat, la consommation et la possession de cette substance afin de trouver un équilibre entre le respect du droit d’un individu de consommer, mais pas dans n’importe quelles circonstances. » Le ministre s’avoue « préoccupé » par la volonté de la Coalition avenir Québec de hausser l’âge légal à 21 ans, car la majorité des consommateurs sont âgés de 18 à 25 ans. « Je crois qu’on peut respecter la juridiction du Québec — et je le fais —, mais on peut aussi continuer de travailler avec eux afin de protéger les jeunes et supplanter le marché noir. »