Possession simple de cannabis: Ottawa promet des pardons… plus tard

Le cannabis étant maintenant légal au Canada, le gouvernement a annoncé mercredi qu’il offrira un pardon à tous les Canadiens qui traînent une accusation de possession simple. Un processus qui sera gratuit, mais qui ne sera pas disponible avant quelques mois, car les libéraux doivent d’abord légiférer en ce sens.

Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, déposera d’ici la fin de l’année un projet de loi qui permettra l’octroi de pardons immédiats aux citoyens accusés de possession de moins de 30 grammes de cannabis – une quantité de drogue désormais légale au pays depuis minuit. La demande sera gratuite. Elle sera offerte à tous les accusés ayant fini de purger leur peine. Et elle pourra s’appliquer à toute accusation, aussi vieille soit-elle.

« De façon générale, d’éliminer la stigmatisation qui vient avec le fait de traîner un dossier criminel pour les gens qui ont purgé leur peine et qui ont depuis respecté les lois, cela renforce la sécurité publique pour tous les Canadiens », a fait valoir le ministre Goodale en point de presse mercredi. « C’est une bonne politique publique que de supprimer pour les contrevenants les obstacles au succès de leur réinsertion sociale. C’est un principe qui est encore plus fort et cela devient d’autant plus une question d’équité élémentaire quand d’anciennes lois d’une autre époque sont changées. »

À l’heure actuelle, un accusé d’un crime mineur doit attendre cinq ans avant de pouvoir faire une demande de pardon. Le processus coûte en outre 631 $.

Le ministre Goodale n’a pas su prédire combien de Canadiens pourraient bientôt présenter une telle demande. Mais il s’agira assurément de milliers de personnes, a-t-il admis. L’an dernier, 38 498 affaires de possession simple ont été répertoriées au Canada, selon Statistique Canada – dont 9998 au Québec. De ce nombre, 13 768 ont mené à des accusations – 4559 au Québec.

Pour mieux comprendre Possession simple de cannabis: que vaudra un éventuel pardon?

Pas effacés, les dossiers ?

Le Nouveau Parti démocratique et des militants pro-marijuana réclamaient cependant une radiation des casiers judiciaires, qui sont alors carrément effacés

Dans le cas d’un pardon, le dossier criminel existe encore, mais il est scellé. Le citoyen n’a plus besoin de dévoiler les accusations à un employeur, par exemple, mais la Gendarmerie royale peut toujours voir les accusations antérieures.

Le gouvernement de Justin Trudeau a légiféré cette année pour radier les accusations criminelles qui avaient été portées contre des Canadiens à l’époque où les rapports sexuels entre partenaires de même sexe étaient criminels au Canada. « Nous avons utilisé la radiation dans des cas où il fallait corriger une injustice historique profonde », a fait valoir M. Goodale mercredi, accompagné de trois autres ministres pour marquer le coup de la légalisation qu’avait promis le gouvernement de Justin Trudeau en campagne électorale. « Nous sommes d’avis que les lois sur le cannabis qui prévalaient historiquement ne reflètent plus les moeurs et les points de vue au Canada. Mais ce n’est pas de la même nature que l’injustice historique sociale qui a été imposée aux communautés LGBTQ2. »

Les accusations qui sont toujours en cause devant les tribunaux du pays seront quant à elles laissées à la discrétion des procureurs, qui doivent juger de la probabilité d’une condamnation, a expliqué la ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould, qui a refusé de leur suggérer quoi faire maintenant que la possession de cannabis est légalisée.

La consommation baissera chez les jeunes, estiment les libéraux

Tour à tour, les ministres fédéraux se sont dits convaincus que la consommation de cannabis chez les jeunes réduirait à la suite de sa légalisation. Car sa vente leur sera interdite et des campagnes de sensibilisation plus efficaces leur seront dédiées. « De leur marteler “Dites non” et de leur montrer un cerveau dans une poêle à frire, ça ne leur faisait pas comprendre le message, a argué le ministre de la Réduction du crime organisé, Bill Blair. Nous avons créé une occasion d’avoir une conversation beaucoup plus efficace avec nos enfants. »

La ministre de la Santé, Ginette Petitpas-Taylor, en a fait le test de réussite de la loi libérale. « Ce que je vais considérer un succès de la loi, ma priorité, c’est de m’assurer qu’il y aura un déclin de la consommation auprès des jeunes. »

Avec Hélène Buzzetti