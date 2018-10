Nouveau-Brunswick: les dépouillements judiciaires sont terminés

Saint-Jean — Les dépouillements judiciaires sont terminés au Nouveau-Brunswick et le résultat constaté le jour du scrutin reste le même. Deux dépouillements terminés vendredi ont confirmé la victoire par 93 voix des progressistes-conservateurs dans Oromocto-Lincoln-Fredericton et par 11 voix du Parti vert dans Memramcook-Tantramar. Jeudi, un juge du Nouveau-Brunswick avait confirmé la mince victoire des libéraux dans une circonscription de Saint-Jean. Ces dépouillements signifient que les résultats des élections provinciales du 24 septembre restent à 22 sièges pour les progressistes-conservateurs et à 21 pour les libéraux.