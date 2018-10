Trans Mountain: Ottawa ne contestera pas le jugement de la Cour d’appel fédérale

Le gouvernement de Justin Trudeau a décidé de ne pas en appeler d’une récente décision de la Cour d’appel fédérale ayant bloqué de facto l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain. Il reprendra plutôt les consultations avec les Autochtones affectés par le projet, et ce, sans se donner d’échéancier pour les mener à bien.

Ottawa nommera l’ancien juge à la Cour suprême Franck Iacobucci comme représentant du gouvernement fédéral. Il supervisera les consultations pour s’assurer que celles-ci sont « significatives » et conformes au récent jugement de la Cour.

« Nous nous engageons à travailler avec les groupes autochtones pour prendre en compte leurs préoccupations. […] Nous ferons un effort sincère pour écouter et accommoder lorsqu’il est possible de le faire », a expliqué en conférence de presse le ministre responsable des Ressources naturelles, Amarjeet Sohi. Pas question, toutefois, de se donner une date butoir à laquelle les consultations devront être terminées.

« Nous devons nous assurer que nous consultons les communautés autochtones avec un esprit ouvert et de bonne foi. Ce qui signifie que nous ne mettrons pas de chronomètre à ces consultations. » Alors, comment s’assurer que les communautés autochtones opposées au pipeline ne discuteront pas sans fin pour effectivement bloquer la progression du projet ? « J’ai confiance que les groupes s’investiront d’une façon appropriée et significative. Je suis certain qu’ils veulent une conclusion de ce dossier eux aussi », a répondu le ministre.

M. Sohi a rappelé que plusieurs consultations avaient été menées dans le passé et que du coup, Ottawa ne repartait pas à zéro. Il s’est dit persuadé que les consultations peuvent être « ciblées » et « efficaces » tout en assurant que le gouvernement ne « coupera pas les coins ronds » pour autant. Quand un journaliste lui a demandé s’il pensait que ce soit une bonne idée d’aller en élection, à l’automne 2019, sans que la construction de l’oléoduc ne soit redémarrée, le ministre a répondu qu’il ne prenait pas ses décisions « basées sur le cycle électoral ».

Quant à savoir s’il était envisageable que ces consultations amènent Ottawa à infirmer sa décision, M. Sohi a laissé entendre que c’était peu probable. Il a rappelé que l’obligation constitutionnelle de consulter les autochtones ne signifiait pas que ceux-ci détenaient pour autant un droit de veto sur les projets.

En août dernier, la Cour d’appel fédérale a tranché que l’expansion de Trans Mountain n’aurait pas dû être autorisée d’une part parce que l’impact du projet sur la population d’épaulards au large de Vancouver n’avait pas été considéré et d’autre part parce que les communautés autochtones affectées par le projet n’avaient pas été consultées de manière significative. Ottawa avait simplement dépêché un preneur de notes, mais ces notes n’avaient pas débouché sur des accommodements ou des modifications au projet.

Ottawa a répondu au jugement en deux temps : d’abord, il a annoncé que l’Office national de l’énergie disposerait de 22 semaines pour étudier l’impact de l’augmentation du trafic maritime découlant du projet sur l’écosystème marin et l’espèce menacée d’épaulards qu’il abrite. L’annonce de mercredi se veut le second volet de cette réponse.