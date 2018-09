McClintic: la commissaire «à l’aise» avec le transfert

La Commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC), Anne Kelly, se dit « à l’aise » avec la récente décision de son institution de transférer dans un pavillon de ressourcement autochtone la meurtrière Terri-Lynne McClintic. Mme McClintic a plaidé coupable en 2010 à une accusation de meurtre au premier degré dans le cas du viol et du meurtre de la petite Victoria Stafford, qui avait huit ans au moment des faits.

« Nous avons un processus rigoureux de gestion des cas, et la révision nous permettra de vérifier si la décision respectait la loi et nos politiques », a indiqué Mme Kelly après sa comparution en comité parlementaire jeudi. « À ce stade-ci, je suis à l’aise avec la décision. Toutefois, si la révision indiquait que des ajustements doivent être apportés, je m’assurerai qu’ils le sont. »

L’opposition conservatrice à la Chambre des communes s’insurge que la détenue se retrouve dans un centre où les conditions de détention sont à son avis moins pénibles. Elle réclame du gouvernement qu’il annule la décision des autorités carcérales. Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a plutôt demandé au SCC de réévaluer sa décision. Il a aussi demandé que les règles actuelles ayant permis ce transfert soient réévaluées de manière à s’assurer qu’elles « correspondent aux standards auxquels les Canadiens s’attendent ». M. Goodale a plaidé qu’il ne pouvait pas aller plus loin sans compromettre l’indépendance du Service correctionnel, mais il a laissé entendre que la Commissaire Anne Kelly allait peut-être lire entre les lignes. « Nous avons de nombreuses conversations et je suis certain que la révision que je lui ai demandé de mener générera des conversations très sérieuses », a-t-il dit en affichant un air entendu.

D’abord incarcérée dans une institution à sécurité maximale, Terri-Lynne McClintic a été transférée dans une institution à sécurité moyenne en 2014 alors que les conservateurs étaient au pouvoir à Ottawa. Le gouvernement libéral plaide que le « pavillon de ressourcement » est du même niveau.