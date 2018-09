L'heure du choix: une résidence à son image

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Le Québec compte plus de 1800 résidences pour aînés, toutes plus différentes les unes que les autres. Il y en a pour tous les goûts, tous les modes de vie, toutes les situations. Comment bien faire son choix ? Quelques pistes pour s’y retrouver dans les méandres de ce marché en pleine expansion.

Quand vient le temps de choisir l’endroit où passer les dernières années de sa vie, mieux vaut ne pas se tromper. Cela passe en général par le fait de se poser les bonnes questions et de faire une analyse fine de ses envies et besoins. Les conseillers en résidences pour retraités ont l’habitude de dire que le marché ressemble un peu à celui des complexes hôteliers dans le Sud. On privilégie la belle plage ou les piscines avec jeux d’eau ? Le night-life ou le repos ? Pour les résidences, c’est la même chose. C’est à chacun de définir s’il préfère la belle vue sur la rivière des Prairies ou le parcours de golf au pied de l’immeuble, le club de randonnée et de lecture ou la possibilité d’aller se ressourcer seul sur le bord du fleuve.

« Chaque cas est différent, précise Alexandra Corriveau, conseillère en hébergement pour aînés chez Agence Mieux-Vivre. Ça dépend beaucoup du tempérament de la personne et de son degré d’autonomie. C’est pourquoi la première des choses à faire est de prendre le temps seul, en couple, en famille ou avec des proches pour faire l’inventaire des besoins et des envies. »

Se dessine alors le type de résidences adapté à chacun. Reste ensuite à visiter, et plutôt deux fois qu’une. L’idéal est de trouver le moyen de discuter avec ceux qui y vivent déjà.

« C’est important de poser toutes sortes de questions, explique Mme Corriveau. Celles qui reviennent souvent portent sur les repas et les menus. C’est un critère commun à beaucoup de gens. Pour le reste, les interrogations diffèrent beaucoup d’un cas à l’autre. »

Le jeune retraité

En réalité, celui-ci ne se pose pas beaucoup de questions parce que très peu d’entre eux s’installent en résidence. Alexandra Corriveau explique que le déclic survient généralement après un événement, et que malheureusement, il est souvent un peu tard.

« Soit parce que le choix doit se faire très vite et que ce n’est pas le meilleur moyen de trouver l’hébergement le mieux adapté, précise-t-elle. Soit parce qu’alors, les personnes se rendent compte de toute l’offre d’activités qui leur est offerte et elles regrettent de ne pas y être entrées plus tôt. »

Plus tôt, donc plus autonome. Avec la possibilité de profiter des mille et une activités que les grands complexes résidentiels proposent aujourd’hui à leurs résidents : quilles, baladi, bal, aquagym, yoga, golf, clubs de randonnée, lecture, voyage, etc. La liste est longue.

La personne seule

Beaucoup d’aînés prennent la décision de quitter leur domicile pour se rendre en résidence au moment du décès de leur conjoint, et ce, afin de briser la solitude.

« Il s’agit alors de faire des rencontres, donc de côtoyer des gens avec lesquels on se sent bien, commente Mme Corriveau. D’où l’importance de visiter, de prendre un souper dans la salle à manger et de discuter avec les résidents afin de s’assurer que l’on a des affinités avec certains. »

La conseillère note également que certaines personnes ne cherchent pas forcément l’effervescence des grands complexes et préfèrent vivre une retraite plus solitaire. Pour cela, il existe des résidences de petite taille, plus familiales.

Le couple

Rares sont les couples qui décident ensemble d’aller en résidence. S’ils le font, c’est généralement parce que l’un des conjoints est en perte d’autonomie et que l’autre n’arrive plus à le soutenir seul.

« C’est une situation complexe, explique la conseillère en hébergement, parce que les besoins et les envies des deux ne sont pas forcément les mêmes. L’important dans ce cas-là est de trouver un complexe, généralement assez imposant, qui offre des unités autonomes avec accès à des soins de santé. »

Le retraité encore très actif…

Si les Québécois ont tendance à entrer en résidences assez tard, certains choisissent cependant plus jeunes de quitter leur chez-soi, avec tous les frais et l’entretien que cela engendre, pour bénéficier des services d’une résidence.

Ceux-là vont souvent opter pour des unités dont ils peuvent devenir propriétaires, car certains complexes résidentiels proposent cette formule.

« Il s’agit alors d’avoir un pied à terre, souvent en ville, tout en restant parfaitement autonome, note Alexandra Corriveau. Certains complexes permettent cette flexibilité. Pour les retraités qui souhaitent voyager ou couper l’hiver en allant dans le Sud, cette formule est vraiment intéressante. »

… ou en perte d’autonomie

La grande majorité des aînés débarquent en résidence parce qu’ils ne peuvent plus vivre seuls à la maison. Ils commencent à perdre en autonomie et leur état va probablement aller en déclinant.

Alexandra Corriveau aurait tendance à leur conseiller des grands complexes résidentiels, car ce sont eux qui offrent le plus de services médicaux. Certains ont des étages ou des ailes médicalisés avec une infirmière sur place en tout temps. La plupart des appartements sont également dotés de clochettes afin d’appeler en cas d’urgence.

« Il faut voir sur le long terme, conclut-elle. Plus on vieillit, plus un déménagement devient problématique. Quand on commence à perdre en autonomie, mieux vaut choisir un lieu qui va nous permettre de rester longtemps tout en recevant les soins appropriés. »