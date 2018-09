Trudeau en mission de séduction à l’ONU

Justin Trudeau passe le début de la semaine à New York, pour profiter de la tenue de l’Assemblée générale des Nations unies afin d’y poursuivre sa campagne en vue d’obtenir un siège temporaire au Conseil de sécurité de l’ONU. Mais l’un de ses anciens conseillers prévient que le vote n’est pas gagné d’avance.

C’est accompagné de sept ministres que M. Trudeau s’est rendu dans la métropole américaine lundi, pour participer à des rencontres en marge de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies. Le premier ministre a notamment prononcé une courte allocution au Sommet Nelson Mandela pour la paix. Une tribune qui n’était pas anodine, puisqu’elle rassemblait plusieurs pays du continent africain, qui compte à lui seul pas moins de 54 votes à l’ONU.

Le gouvernement canadien pourrait espérer en rallier plusieurs compte tenu de sa politique étrangère, observe Roland Paris, qui est professeur d’affaires internationales à l’Université d’Ottawa et qui a été conseillé du premier ministre en matière d’Affaires étrangères. Justin Trudeau a consacré une grande part de son aide internationale à l’éducation des filles en zones de conflit, une aide qui sera forcément en grande partie offerte aux pays africains, note M. Paris.

La candidature canadienne pourrait en outre recevoir l’appui d’États insulaires, selon lui, puisque le Canada a piloté des initiatives pour venir en aide à ces pays et les aider à se préparer aux changements climatiques. Un second bloc qui pourrait rassembler 38 votes. « Il y a deux gros groupes d’États qui pourraient être très intéressés par ces politiques », explique Roland Paris.

Le Canada fait toutefois campagne contre deux pays fort appréciés des alliés, note cet expert. La Norvège et l’Irlande espèrent elles aussi remporter l’un des deux sièges temporaires au Conseil de sécurité réservés au groupe des pays d’Europe occidentale et autres pays pour 2021-2022.

La Norvège s’est bâti une bonne réputation en négociant des traités de paix et le pays consacre un plus gros pourcentage de son produit intérieur brut à l’aide internationale que le Canada (1 %, contre environ 0,3 %). L’Irlande fournit quant à elle des Casques bleus aux missions onusiennes.

Charles-Philippe David, de la chaire Raoul-Dandurand de l’UQAM, ne sait prédire l’issue du vote, qui se tiendra à l’été 2020, mais il se désole que Justin Trudeau accorde tant d’importance à l’obtention d’un siège au Conseil de sécurité. Selon lui, le multilatéralisme n’a plus le poids qu’il avait jadis, ayant été remplacé par des prises de décision internationales qui se font avec une ou deux nations. « Le siège au Conseil de sécurité, c’est un épiphénomène. Ce n’est pas ça qui est central dans l’exercice d’une influence diplomatique », estime M. David. Le Canada pourrait faire une plus grande différence, selon lui, en convainquant ses alliés de déployer de l’aide humanitaire au Yémen ou pour les Rohingyas du Myanmar, deux dossiers dans lesquels le gouvernement Trudeau n’en a pas fait assez, déplore le politologue.

Roland Paris reconnaît qu’une place au coeur de l’ONU n’est pas indispensable, mais il souligne qu’il peut s’agir d’une plateforme fort utile pour faire avancer les enjeux que souhaite défendre le Canada.

Justin Trudeau a également profité de son passage à New York lundi pour participer à une discussion sur le financement des objectifs de développement durable des Nations unies, et pour tenir des rencontres bilatérales avec les premiers ministres de la Barbade, Mia Mottley, et du Népal, Khadga Prasad Oli. Le premier ministre canadien ne rencontrera toutefois pas le président américain, Donald Trump, dont l’entourage a affirmé que son horaire ne permettait pas d’acquiescer aux demandes de tous les dirigeants.