Prudence au sujet de la Catalogne

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Les premiers ministres du Canada et de l’Espagne ont profité de leur rencontre dimanche pour discuter notamment de commerce international, d’ immigration et de changements climatiques. Pedro Sánchez et Justin Trudeau se sont décrits comme des politiciens « progressistes » qui partagent des valeurs et des objectifs communs. Interrogé au sujet de l’indépendance de la Catalogne, le premier ministre canadien s’est contenté de répondre qu’il s’agit d’une « discussion interne à l’Espagne ».