Le gouvernement fédéral a annoncé vendredi matin la première étape de son plan en deux temps pour relancer le projet d’expansion de l’oléoduc Trans Mountain. Il ordonne à l’Office national de l’énergie (ONE) de se pencher à nouveau sur le projet pour prendre en compte cette fois l’impact qu’il aura sur la population d’épaulards au large de Vancouver.

Les ministres des Ressources naturelles, Amarjeet Sohi, et des Pêches et Océans, Jonathan Wilkinson, ont annoncé que l’ONE disposera de 22 semaines, soit jusqu’au 22 février, pour remettre sa nouvelle recommandation au gouvernement fédéral. Un conseiller technique spécialisé dans les questions de trafic maritime sera recruté pour épauler l’ONE dans son travail.

Dans une récente décision, la Cour d’appel fédérale a de facto stoppé le projet Trans Mountain au motif que certaines Premières Nations affectées n’avaient pas été consultées de manière significative et au motif que l’ONE n’aurait pas dû exclure de son analyse l’impact qu’aurait sur les épaulards l’augmentation du trafic maritime découlant de l’exportation accrue de pétrole. Ottawa annoncera « sous peu » ce qu’il entend faire pour mieux consulter les autochtones. Il annoncera du même coup à ce moment s’il entend par ailleurs porter la décision de la Cour d’appel fédérale en appel pour en clarifier certains aspects.

Le ministre Sohi a déploré que ce soit le précédent gouvernement conservateur qui ait retiré à l’ONE le mandat d’étudier l’impact du trafic maritime. « Ne pas inclure l’impact du transport maritime n’est as quelque chose qu’aurait dû faire le précédent gouvernement », a-t-il dit lors d’une conférence de presse téléphonique. En fait, des fonctionnaires ont indiqué par la suite que cette décision n’avait pas été politique, mais prise par l’ONE seule, qui estimait que son mandat se limitait au tracé du pipeline, qui va d’Edmonton à Burnaby.

Les ministres Sohi et Wilkinson n’ont pas voulu présumer de ce que décidera l’ONE dans 22 semaines, mais ils ont rappelé que depuis sa première recommandation positive en 2016, Ottawa a adopté plusieurs mesures pour protéger les épaulards, une espèce menacée. En outre, M. Wilkinson a rappelé que si le projet Trans Mountain se traduira par une augmentation du nombre mensuel de pétroliers (de 5 à 34), cela ne représente qu’une infime partie du trafic maritime qui se trouve au large de Vancouver : « 3200 porte-conteneurs et bateaux de croisière, des milliers de traversiers, des dizaines de milliers de navires de plaisance. Si on veut se pencher sur la situation des épaulards, on doit prendre en considération la perturbation acoustique de tout cela. Six pétroliers de plus par semaine auront un impact qu’il est important de minimiser, mais il y a un enjeu beaucoup plus large. »