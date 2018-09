Armes de poing : Ottawa consulte

Ottawa – Le gouvernement libéral a annoncé qu’il avait entamé une consultation d’experts sur la possibilité d’interdire les armes de poing et d’assaut, comme le lui ont demandé Toronto, Montréal et les survivants de la tuerie de la grande mosquée de Québec. Les Canadiens seront eux aussi consultés, ont annoncé les libéraux. Déjà, le sujet semble diviser les partis fédéraux. Le chef conservateur, Andrew Scheer, estime qu’une telle interdiction ne produira « aucun résultat ». Les partis sont toutefois eux aussi divisés à l’interne. Les néodémocrates Charlie Angus et Christine Moore doutent que des armes légales soient celles utilisées pour commettre des crimes alors que leur chef, Jagmeet Singh, approuve l’idée. La libérale Gudie Hutchings doute aussi que cela prévienne réellement d’autres fusillades.