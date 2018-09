Ottawa accélère le retrait de vieux wagons-citernes

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Ottawa —Le transport de pétrole brut par train devra bientôt se faire uniquement à bord de wagons-citernes de nouvelle génération. Ottawa accélère une nouvelle fois le retrait de vieux wagons-citernes qui sont moins résistants en cas d’accident. Les wagons DOT-111 impliqués dans la tragédie de Lac-Mégantic ne pouvaient déjà plus transporter de pétrole brut depuis deux ans. À compter de janvier – six ans plus tôt que prévu –, ils ne pourront plus transporter du tout de matières inflammables volatiles, comme des mélanges liquides à base de pétrole. Les wagons CP-1232 (sorte de modèle rénové du DOT-111) ne pourront quant à eux plus servir au transport de pétrole brut dès novembre – plutôt qu’en 2020 – s’ils ne sont pas renforcés d’une coque thermique qui leur permet de résister en cas d’incendie.