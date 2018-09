Maxime Bernier lance son Parti populaire du Canada

C’est pour donner la priorité aux « Canadiens ordinaires » que Maxime Bernier a officiellement lancé son parti vendredi à Ottawa, le Parti populaire du Canada (PPC).

Maxime Bernier, qui s’est présenté seul devant les journalistes à Ottawa lundi, promet de défendre avec sa formation les valeurs qu’il prônait lors de la dernière course à la chefferie conservatrice : liberté et responsabilité individuelles, équité et respect.

Le site Web de la nouvelle formation est désormais en ligne et son logo — qui affiche la feuille d’érable canadienne — a été dévoilé. Mais il faudra encore quelques semaines avant que le PPC soit officiellement enregistré auprès d’Élections Canada.

Le député libertarien a annoncé il y a trois semaines qu’il quittait la famille conservatrice pour former son propre parti politique. M. Bernier reproche à Andrew Scheer — qui l’a devancé avec moins d’un point de pourcentage lors de la course à la chefferie l’an dernier — de diriger un Parti conservateur devenu « trop corrompu intellectuellement et moralement pour être réformé ».

« Pendant trop longtemps, la politique canadienne a été prise en otage par des groupes de pression, des cartels, des lobbies, des organisations internationales, par les intérêts d’entreprises ou de syndicats, et les intérêts de politiciens et bureaucrates d’Ottawa déconnectés des citoyens ordinaires », a justement fait valoir Maxime Bernier en conférence de presse. Le monde politique, a-t-il scandé, s’adonne à du « racolage pour cibler divers groupes » et, ce faisant, divise les Canadiens « en petites tribus ».