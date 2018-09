«Parti populaire» pour Maxime Bernier? Le nom de son parti bientôt annoncé.

Ottawa — Trois semaines après avoir claqué la porte du Parti conservateur du Canada (PCC), Maxime Bernier sera à Ottawa vendredi pour dévoiler le nom et le logo de son nouveau parti. L’équipe du Beauceron a confirmé avoir enregistré le nom de domaine Internet « Parti populaire du Canada » (« The People’s Party of Canada » en anglais), une information qui a initialement été rapportée par le Toronto Star. Mais il pourrait s’agir d’un subterfuge, puisque d’autres ont aussi été enregistrés, a argué son porte-parole, Martin Masse. À Élections Canada, on n’avait reçu aucun document en vue de l’enregistrement du parti jeudi après-midi. L’élu de la Beauce fera également le point sur ses efforts de financement vendredi. Son porte-parole n’a pas voulu préciser quel était le montant de la cagnotte, se contentant de dire que le cap des 100 000 $ avait été franchi depuis que Maxime Bernier a quitté son parti, le 23 août dernier, l’accusant d’être « trop corrompu intellectuellement et moralement pour être réformé ».