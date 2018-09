Frais de santé: les vétérans francophones attendent deux fois plus longtemps

Les vétérans francophones doivent attendre deux fois plus longtemps que leurs collègues anglophones, avant de savoir si le fédéral leur remboursera leurs dépenses en santé. Une situation que déplore l’ombudsman des vétérans dans son rapport déposé mercredi.

Alors que les vétérans anglophones patientent en moyenne 24 semaines avant de savoir si le ministère des Anciens Combattants leur remboursera leurs prestations d’invalidité, les demandeurs francophones ont quant à eux attendu 45 semaines en moyenne – soit cinq mois de plus. L’ombudsman des vétérans, Guy Parent remarque que c’est à l’étape de la prise de décision que les demandes francophones accusent un retard.

Environ 15 % des demandes de prestations acheminées au ministère des Anciens Combattants sont rédigées en français.

Pourtant, l’ombudsman note que 18 % des infirmières qui évaluent les demandes et 28 % des arbitres de prestations qui étudient les dossiers moins complexes sont suffisamment bilingues pour traiter les demandes rédigées en français. « Les ressources sont en place pour répondre à la demande et pourtant, il y a encore un écart, observe M. Parent dans son rapport. Il n’est pas clair si les ressources en personnel sont suffisantes ou si les personnes les plus compétentes en français sont affectées en priorité aux demandes rédigées en français. »

Le ministère promet aux vétérans que leurs demandes d’aide financière ou de soins médicaux seront traitées en 16 semaines. Mais dans 70 % des 1000 dossiers épluchés par le bureau de l’ombudsman, cette cible était ratée. En fait, seuls les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée ont eu droit à un service aussi rapide. C’est en examinant les autres demandes, qui prenaient plus de temps, que Guy Parent s’est aperçu de l’écart entre les dossiers rédigés en français et ceux en anglais.