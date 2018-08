L’Alberta se retire du plan national de lutte contre les changements climatiques

La première ministre albertaine, Rachel Notley, a annoncé jeudi soir le retrait de l’Alberta du plan national de lutte contre les changements climatiques. Cette annonce fait suite à une décision de la Cour d’appel fédérale qui annule le décret permettant l’expansion du pipeline Trans Mountain.



Dans une publication sur Twitter en fin de soirée, la première ministre a appelé le gouvernement fédéral à demander à la Cour suprême de se saisir de ce dossier, de même qu’à tenir de toute urgence une commission parlementaire pour réformer l’Office national de l’énergie.

Alberta is pulling out of the federal climate plan and I've called on the federal government to:



➡take this to the Supreme Court;



➡call an emergency session of Parliament to fix the NEB;



➡fix this mess; and



➡get construction re-started.#ableg #abpoli pic.twitter.com/3p8kjill9C