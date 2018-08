La Cour fédérale annule le décret pour l’expansion du pipeline Trans Mountain

La Cour d’appel fédérale a décidé de suspendre les travaux d’expansion du pipeline Trans Mountain, mais aussi d’annuler le décret du gouvernement Trudeau qui autorisait le projet de Kinder Morgan. Au même moment, les actionnaires de la pétrolière texane ont voté en faveur de la vente du projet au gouvernement canadien, qui devra donc débourser 4,5 milliards de dollars pour acquérir le pipeline actuel.

Dans une décision rendue jeudi matin, et très attendue par plusieurs Premières Nations de la côte ouest et par les groupes écologistes, la Cour a servi un jugement très sévère du processus qui a mené à l’approbation de ce projet d’exportation de pétrole des sables bitumineux.

Concrètement, le jugement souligne que l’Office national de l’énergie (ONE), chargé de l’évaluation environnementale du projet, « a commis une erreur cruciale : il a de façon injustifiable défini la portée du projet de manière à ne pas inclure la circulation de navires-citernes connexe au projet ».

« L’exclusion injustifiée du transport maritime de la portée du projet a mené à une succession de vices inacceptables entachant le rapport et les recommandations de l’Office. Par conséquent, le gouverneur en conseil ne pouvait pas se fonder sur le rapport et les recommandations de l’Office pour évaluer les effets environnementaux du projet et l’intérêt public en général. »

Il faut dire que l’expansion de Trans Mountain ferait passer sa capacité quotidienne de transport de 300 000 barils à 890 000 barils. Pour exporter tout ce pétrole des sables bitumineux, jusqu’à 34 pétroliers quitteraient chaque mois un port situé à Burnaby, en banlieue de Vancouver, contre 5 pétroliers actuellement.

Selon le gouvernement de la Colombie-Britannique, qui s’oppose au projet, « un seul déversement menacerait des milliers d’emplois en Colombie-Britannique ». Qui plus est, certains scientifiques estiment que ce trafic maritime accru dans l’habitat essentiel d’épaulards de la côte ouest pourrait accélérer la disparition de cette espèce théoriquement protégée par la législation fédérale.

Consultations déficientes

Dans sa décision, la Cour fédérale conclut par ailleurs que « les efforts déployés par le Canada étaient loin de répondre aux exigences fixées par la Cour suprême du Canada » en matière de consultations des Premières Nations, et ce, à la dernière étape du processus, nommée « étape III ».

« Le Canada en effet a omis à l’étape III d’engager un véritable dialogue et de se pencher sur les réelles préoccupations des demandeurs autochtones de manière à être en mesure de rechercher des mesures pour y répondre. Il ne s’est pas adéquatement acquitté de son obligation de consulter », souligne le jugement mis en ligne jeudi.

La Cour annule donc le décret fédéral et demande au gouvernement de prendre « les mesures qui s’imposent » afin de « corriger ces vices et rendre par la suite une nouvelle décision en bonne et due forme ».

Réagissant à la décision de la Cour, le chef conservateur Andrew Scheer a accusé Justin Trudeau d’être responsable des déboires du pipeline Trans Mountain. Sur Twitter, il a même affirmé que le premier ministre n’avait pas suffisamment défendu « l’énergie la plus propre, la plus éthique et la plus écologique au monde », soit le pétrole des sables bitumineux.

Vente à Ottawa

Au moment où les écologistes et les Premières Nations saluaient leur « victoire » contre le pipeline Trans Mountain, les actionnaires de la pétrolière Kinder Morgan ont approuvé jeudi la vente de tout le projet au gouvernement canadien.

Le gouvernement Trudeau s’était déjà entendu plus tôt cette avec la pétrolière Kinder Morgan pour racheter le pipeline Trans Mountain, en fonction depuis les années 1950, toutes les infrastructures connexes, mais aussi le projet d’expansion de ce même oléoduc.

Pour mettre la main sur ces actifs pétroliers, Ottawa investira 4,5 milliards de dollars de fonds publics, par l’entremise d’Exportation et Développement Canada. Le coût total de la construction a néanmoins été évalué à 7,4 milliards de dollars par la pétrolière. Des documents financiers dévoilés au début du mois évoquent même des coûts de plus de 9,3 milliards $.

Après une décennie de régime conservateur au cours de laquelle aucun projet de pipeline majeur n’a vu le jour, les libéraux de Justin Trudeau ont approuvé trois projets majeurs de pipeline d’exportation de pétrole des sables bitumineux, soit Keystone XL, la Ligne 3 d’Enbridge et Trans Mountain. Une fois terminés, ces trois pipelines permettront d’exporter quotidiennement 2,48 millions de barils, soit 905 millions de barils par année.

Selon les différentes évaluations produites au sujet des émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au projet Trans Mountain, celles-ci équivaudraient à l’ajout de trois millions de véhicules sur les routes.

La production des sables bitumineux pourrait pour sa part augmenter de près de 75 % d’ici 2040, selon les plus récentes données de l’ONE. La production du secteur dépasserait alors les 4,5 millions de barils par jour.