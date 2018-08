Pénurie d’EpiPen: Ottawa autorise un médicament de remplacement

Photo: Rich Pedroncelli Associated Press

Ottawa — Les personnes souffrant d’allergies graves auront bientôt accès à un nouvel auto-injecteur d’épinéphrine pour pallier la pénurie d’EpiPen qui sévit depuis plus de six mois. La ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, a signé un arrêté d’urgence mercredi pour autoriser l’importation d’Auvi-Q, un auto-injecteur homologué aux États-Unis. Ce médicament n’était pas encore vendu au Canada parce qu’il ne comportait pas d’instructions en français. Le médicament sera vendu en pharmacie dès le 7 septembre. Un feuillet d’instructions en français et en anglais sera fourni à l’achat. Les auto-injecteurs Auvi-Q fournissent la même dose d’épinéphrine que les EpiPen.