Les politiciens canadiens rendent hommage à John McCain

Les politiciens canadiens offrent leurs condoléances à la famille du sénateur de l’Arizona, John McCain, décédé d’un cancer du cerveau à l’âge de 81 ans.

Le premier ministre Justin Trudeau a écrit sur Twitter que John McCain était un patriote et un héros américain dont les sacrifices pour son pays et sa vie consacrée au service public étaient une source d’inspiration pour des millions de personnes.

Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a salué M. McCain sur Twitter, écrivant que ses décennies de service à défendre la liberté avaient dépassé les frontières de son parti pour toucher des gens épris de liberté par-delà les frontières.

L’ancien premier ministre du Canada Stephen Harper a également offert ses condoléances, qualifiant John McCain de héros américain, tandis que l’ancien chef du Parti progressiste-conservateur, Peter MacKay, a écrit sur Twitter que les gens épris de liberté partout dans le monde pleurent la perte d’une voix forte pour l’intégrité et la courtoisie.

Laureen and I are saddened to learn of the untimely loss of a great American hero, Senator John McCain. His valour comes second only to his service and dedication to family and country. May he Rest In Peace.

Saddened by news that true American Hero @SenJohnMcCain reached stage of discontinuing treatment. He continues to lift us up with courage + inspiration and has blazed a path on the high road for all to follow. Gr8ful for his example+ friendship as we pray for him and his family