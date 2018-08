Le député Maxime Bernier claque la porte du Parti conservateur pour tenter de fonder sa propre formation politique.

Il estime que son ancien parti sous la gouverne d’Andrew Scheer ne défend pas de réelles idées conservatrices, comme l’abolition de la gestion de l’offre et des subventions aux entreprises.

Les deux hommes s’étaient affrontés dans une course au leadership au résultat serré l’an dernier. M. Bernier avait fini par concéder la victoire à M. Scheer au 13e tour.

Le député de Beauce a convoqué les médias à une conférence de presse à Ottawa jeudi, alors que ses collègues se réunissaient à Halifax pour le congrès du Parti conservateur.

Le chef conservateur devait réagir depuis Halifax quelques dizaines de minutes après Maxime Bernier.

M. Bernier soulève la controverse depuis plus d’une semaine avec ses prises de position sur l’immigration et la diversité. Mercredi matin, il utilisait encore Twitter pour critiquer ses collègues et son chef.

« Ainsi donc, après m’avoir désavoué la semaine dernière et m’avoir dit de fermer ma gueule, mes collègues viennent de se rendre compte que les Canadiens considèrent ce sujet important et veulent en entendre parler ? Bel exemple de leadership fort ! » avait-il lancé, faisant ombrage à une conférence de presse que deux députés conservateurs s’apprêtaient à donner pour parler d’immigration.

La semaine dernière, le chef Andrew Scheer avait désavoué M. Bernier. Dans un communiqué, puis au cours d’un point de presse convoqué pour exprimer de vive voix sa réaction, M. Scheer avait assuré qu’il ne partageait pas les opinions du député et avait rappelé que celui-ci n’a aucun rôle officiel au sein de son caucus.

Une rencontre du caucus conservateur était prévue en milieu d’après-midi à Halifax jeudi. Cette rencontre aurait pu sceller le sort du député de Beauce. Un vote des députés peut mener à l’expulsion d’un des leurs.

Au printemps, M. Scheer a retiré à M. Bernier son rôle dans son cabinet fantôme parce le député de Beauce s’entêtait à critiquer publiquement la gestion de l’offre. Dans les extraits d’un livre à paraître publiés sur son site internet, Maxime Bernier déplorait que la victoire de M. Scheer avait été soutenue par de « faux conservateurs », qui étaient devenus membres du parti uniquement pour soutenir la gestion de l’offre.