Justin Trudeau se justifie d’avoir traité une citoyenne de raciste

Justin Trudeau ne croit pas être allé trop loin en traitant de raciste une femme qui lui réclamait un remboursement aux Québécois pour l’accueil des migrants en provenance des États-Unis.

Le premier ministre s’est vu obligé de revenir sur l’incident lors d’un point de presse aux abords d’Ottawa, lundi matin. M. Trudeau était à Navan pour marquer la première pelletée de terre du nouvel entrepôt d’Amazon au Canada.

Plusieurs questions des journalistes ont porté sur cette altercation dont les images circulent dans les médias sociaux. Dans la vidéo tournée par un téléphone, on voit la dame d’abord demander au premier ministre s’il entend rembourser les Québécois pour l’accueil des demandeurs d’asile qui traversent la frontière américaine. Elle cite la demande de 146 millions de dollars faite par le gouvernement du Québec.

Voyez la vidéo de l'altercation filmée par un citoyen

Le premier ministre, au micro sur une petite scène extérieure, commence par lui dire qu’il n’y a pas de place pour l’intolérance au Canada. Puis, lorsqu’elle l’apostrophe durant un bain de foule, il la traite de « raciste ».

Lundi matin, le premier ministre associait les commentaires de la citoyenne au discours politique de droite. Il a parlé de populisme et de « menteries ». Et il a dit qu’il était de son devoir de dénoncer ce genre de propos.

« Non », il ne croit pas être allé trop loin en répondant à la dame.

« Je pense que c’est important de comprendre qu’on est dans un moment politique où l’approche basée sur la peur, sur la division, sur la méfiance envers l’autre, sur le populisme [...], sur des vérités partielles ou des mensonges, peut être très dangereuse pour une société », s’est-il justifié.

« Je respecte énormément la diversité de perspectives, y compris la diversité des perspectives politiques », s’est-il défendu. « Jamais on ne devrait accepter la peur et la division comme outil politique », a-t-il martelé.

Il est revenu sur la question des migrants, assurant, une fois de plus, qu’il n’y a pas de crise.

« Nos règles continuent à s’appliquer à chaque personne qui arrive et on traite les dossiers à fond de chaque personne qui arrive, quelle que soit la façon dont elle arrive », a assuré, une fois de plus, M. Trudeau.