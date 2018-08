Trudeau confirmé comme candidat libéral dans Papineau

Photo: Paul Chiasson La Presse canadienne

Sans surprise, Justin Trudeau a été investi dimanche comme candidat libéral de la circonscription montréalaise de Papineau en vue des élections fédérales 2019. Réélu en 2011 et en 2015, il représente cette forteresse libérale depuis 2008. Devant ses électeurs, le chef libéral a recommandé aux candidats à la députation de « suivre le modèle de Papineau », les exhortant à rencontrer les gens, frapper aux portes, poser les bonnes questions et écouter les réponses. « C’est en rencontrant les parents […] que j’ai compris les besoins des familles de la classe moyenne et de celles qui travaillent fort pour en faire partie, dit-il. C’est en jasant avec les retraités […] que j’ai saisi l’importance de soutenir les aînés. […]. »