Bloc québécois: Mario Beaulieu tend la main aux députés démissionnaires

C’est avec une main tendue aux députés démissionnaires du Bloc québécois que le président et chef par intérim de la formation, Mario Beaulieu, a prononcé son discours devant quelque 200 délégués réunis à Montréal, samedi.

« C’est avec enthousiasme, optimiste et espoir que je me présente devant vous pour qu’on puisse poursuivre le travail de relance et de réunification des indépendantistes à Ottawa », a-t-il déclaré à l’ouverture du Conseil général du Bloc québécois. « Deux partis qui veulent défendre le Québec jusqu’au bout », c’est « se diviser », a-t-il également martelé.

M. Beaulieu a soutenu que le « Québec a besoin d’un parti renouvelé, sinon refondé », suscitant l’acclamation des membres du Forum jeunesse de la formation, qui proposeront aux délégués dans le courant de la journée un grand remue-méninges visant à refonder le parti, voire à le rebaptiser.

Le projet de refondation remet de l’avant la promotion de l'indépendance sur toutes les tribunes et la défense des intérêts du Québec à Ottawa, a fait savoir la présidente du Forum jeunesse, Camille Goyette-Gingras, lors d’un point de presse en matinée. Ces deux éléments représentaient les principales pierres d’achoppement entre les deux « clans » qui s’opposaient depuis février. Dans la foulée des déchirements à propos de l’ex-chef Martine Ouellet, sept des dix députés du Bloc québécois avaient claqué la porte. Depuis, deux sont rentrés au bercail.

Si la proposition de refondation est acceptée, des colloques régionaux seront organisés tout l’automne à travers le Québec pour rameuter les forces indépendantistes.

Le chantier culminera par un congrès extraordinaire en janvier pour entériner les propositions. Tout dans le programme bloquiste pourra être remis en question, à part l’orientation indépendantiste de la formation et son mandat de défense des intérêts du Québec. Le parti propose que le nouveau chef de ce parti repensé soit choisi en mars.

Les militants présents au Conseil général de samedi doivent également se prononcer sur les modalités de la prochaine course à la chefferie.

