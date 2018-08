Ottawa fait appel, mais abdique

Ottawa — Le gouvernement fédéral portera en appel la récente décision de la Cour supérieure de l’Ontario qui lui ordonnait d’autoriser les organismes de bienfaisance à faire autant d’activités politiques non partisanes qu’ils le souhaitent. À l’heure actuelle, les organismes ne peuvent y consacrer plus de 10 % de leurs ressources s’ils veulent conserver le droit de fournir des reçus fiscaux. Un juge a conclu en juillet que cette limite contrevenait au droit à la liberté d’expression. C’est en vertu de cette limite que le gouvernement conservateur avait mené en 2012 des enquêtes sur des groupes environnementaux et de lutte contre la pauvreté. L’Agence du revenu du Canada a indiqué mercredi que l’appel visait à clarifier des points de droit, mais que l’intention d’Ottawa d’éliminer ce plafond de 10 % demeure. Un projet de loi sera déposé en ce sens cet automne et les changements seront rétroactifs, ce qui fait que les organismes faisant l’objet de vérifications verront celles-ci être abandonnées.