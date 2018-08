Singh sera candidat dans Burnaby-Sud

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a confirmé qu’il tentera de se faire élire à l’élection partielle dans Burnaby-Sud, en Colombie-Britannique. Et pour prouver aux mauvaises langues qu’il ne sera pas un parachuté torontois, il s’engage à y déménager sa famille et à concourir dans cette circonscription lors des élections subséquentes. « Je me suis engagé envers cette circonscription et je m’engage jusqu’au bout. » La circonscription sera bientôt vacante, quand le député néodémocrate Kennedy Stewart démissionnera pour briguer la mairie de Vancouver. Le siège a une longue tradition néodémocrate, ayant été détenu par Svend Robinson et même Tommy Douglas, le premier leader de la formation, mais M. Stewart ne l’avait remporté en 2015 qu’avec 547 voix de majorité.