Fautes dans une enquête fiscale: l’ARC condamnée à payer près de 5 millions

Pour des fautes commises en menant une enquête fiscale sur leurs investissements dans des fonds à l’étranger, l’Agence du revenu du Canada a été condamnée à payer près de 5 millions à deux hommes d’affaires québécois bien connus, Irving Ludmer et Arnold Steinberg des défunts supermarchés du même nom. Arnold Steinberg est décédé en 2015 et sa succession a repris le flambeau de la poursuite. Ils réclamaient plus de 17 millions en dommages. Ils en obtiendront finalement moins : le juge Stephen Hamilton, de la Cour supérieure, a ordonné que la somme de 4 844 658 $ soit versée à titre de pertes d’intérêts, d’honoraires professionnels ainsi que pour l’atteinte à la réputation d’Irving Ludmer et d’Arnold Steinberg.