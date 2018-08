NHL: les Sénateurs et Stone s’entendent pour 7,35 millions

Ottawa — Les Sénateurs d’Ottawa ont évité l’arbitrage avec l’ailier Mark Stone, lui offrant un contrat d’un an d’une valeur de 7,35 millions $US. Dans le dossier de Cody Ceci, l’équipe a également appris que l’arbitre avait accordé au défenseur un salaire de 4,3 millions en vue de la prochaine saison. L’entente avec Stone a été conclue le jour où l’équipe et le joueur autonome avec compensation devaient se présenter devant l’arbitre pour déterminer le contrat de Stone pour la saison 2018-2019. L’athlète de 26 ans de Winnipeg aurait exigé 9 millions $US en arbitrage, alors que l’équipe lui aurait proposé 5 millions. La Presse canadienne