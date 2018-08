Golf: Phatlum mène l’Omnium britannique féminin

Photo: Peter Byrne / PA via AP

Lytham St. Annes, Royaume-Uni — La Thaïlandaise Pornanong Phatlum se distingue à l’Omnium britannique féminin. La 97e joueuse mondiale a disputé une deuxième ronde d’affilée de 67, cinq coups sous la normale, ce qui lui a permis de s’emparer d’une avance d’un coup avant les rondes du week-end du quatrième tournoi majeur de l’année. Alors que la meneuse à l’issue de la première ronde, Minjee Lee, et Mamiko Higa éprouvaient des ennuis en fin de journée par une journée pluvieuse au Royal Lytham, Phatlum s’est montrée solide et a placé sa balle rose aux bons endroits — évitant les nombreuses fosses de sable sur le parcours. Avec son total de 134, elle se retrouve à moins-10. Cela lui offre une excellente occasion de remporter un premier titre majeur et une première victoire sur le circuit de la LPGA.