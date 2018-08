Maxime Bernier se débarrasse de sa dette de la course à la chefferie

Ottawa — La course à la direction conservatrice est officiellement derrière Maxime Bernier. L’élu a amassé suffisamment de dons pour rembourser sa dette — et c’est en partie grâce aux appuis financiers qu’il a reçus après avoir été expulsé du cabinet fantôme par son ancien rival, Andrew Scheer. Le député traînait une dette d’environ 250 000 $ (plus un prêt de 25 000 $ qu’il avait fait à sa propre campagne) depuis sa défaite crève-coeur de mai 2017. Il a confirmé jeudi matin que le compteur était revenu à zéro. « Je suis quand même très content, parce qu’on a payé cette dette-là en un an et [quelques] mois, donc ça a été très rapide », s’est-il réjoui en entrevue téléphonique.