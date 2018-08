Le déploiement policier au G7 était «excessif», selon un rapport indépendant

Un comité indépendant nommé par le gouvernement libéral juge que les mesures de sécurité pendant le Sommet du G7 étaient « excessives », certaines méthodes « troublantes » et y voit une « entrave déraisonnable » à la liberté d’expression et de réunion pacifique.

Les observateurs « comprennent difficilement pourquoi un aussi grand nombre de policiers de l’escouade anti-émeute ont été déployés dans les rues de la ville de Québec au cours de la journée du 8 juin », peut-on lire dans le rapport rendu public jeudi.

On souligne aussi lors de plusieurs rassemblements, on pouvait observer un ratio d’un policier par manifestant.

Le rapport rédigé par les professeurs de droit Louis-Philippe Lampron et Christine Vézina et l’ancien sous-ministre Mario Bilodeau avait été commandé par le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux. Les trois experts indépendants avaient pour mandat d’observer les mesures de sécurité déployées pendant le Sommet à Québec et à La Malbaie.

« Il importe de rappeler que la manifestation, dans une société démocratique n’est pas une action politique à caractère séditieux », soulignent en outre les auteurs.

Ces derniers qualifient également de « troublante » et « dissuasive » la présence de caméras de surveillance orientées vers les manifestants sur le site de La Malbaie.

Par contre, le rapport ne relève pas d’irrégularités dans le traitement des personnes arrêtées au centre de détention.