La situation des anciens combattants s’améliore, selon l’ombudsman

Photo: Colin Perkel La Presse canadienne

Ottawa — Les anciens combattants ont du mal à obtenir certains avantages et services auxquels ils ont droit depuis longtemps, même si le gouvernement fédéral a mis en oeuvre un certain nombre des recommandations de l’ombudsman des vétérans au fil des ans. Guy Parent a publié mardi son bulletin annuel sur la réponse du gouvernement quant aux recommandations formulées par son bureau au cours des 10 dernières années. L’ombudsman conclut que des progrès ont été réalisés depuis son bulletin de l’année dernière et note que le gouvernement a répondu depuis 10 ans à 72 % de ses recommandations, soit 46 sur 64. « Ce résultat démontre que c’est constant : ça ne va pas vite, mais ça avance », a déclaré en entrevue M. Parent.