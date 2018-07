Ottawa doit présenter un plan avant de remplacer Phénix, exigent des sénateurs

Avant d’amorcer tout virage vers un nouveau système de paie, le gouvernement fédéral doit présenter au Parlement un plan détaillant les options envisagées pour remplacer Phénix, et éviter ainsi une « débâcle » de la sorte, croit un comité sénatorial.

Et d’ici là, Ottawa doit s’assurer que ses conseillers en rémunération et ses employés des ressources humaines qui tentent de recoller les pots cassés bénéficient d’une formation adéquate pour appuyer les dizaines de milliers d’employés fédéraux affectés par le fiasco.

« L’un des principaux messages des employés du centre de paye (celui de Miramichi, qu’a visité le comité) est qu’ils manquent de formation pour accomplir leur travail de façon efficace et efficiente », est-il écrit dans le rapport sénatorial déposé mardi.

« L’ensemble des employés avec qui nous avons discuté […] souhaitent le retour de la formation générale en rémunération d’une durée de 18 mois. » Cette formation a été réduite à 12 mois, et celle sur Phénix, qui dure quatre jours, « est jugée largement insuffisante », y lit-on.

Le comité sénatorial des finances nationales chiffre à 2,2 milliards $ sur sept ans (2016 à 2023) les coûts nécessaires pour stabiliser Phénix — un montant qui dépasse largement les 70 millions $ qu’on prévoyait économiser tous les ans grâce à la centralisation des opérations.

Le gouvernement libéral a annoncé dans son budget de 2017 qu’il comptait larguer le système de paie, lequel a connu des ratés considérables et causé des problèmes de rémunération à plus de la moitié des 290 000 fonctionnaires fédéraux.

En conférence de presse à Ottawa, mardi, le sénateur indépendant André Pratte, membre du comité ayant accouché du rapport, a dit avoir été « consterné » de constater que personne, au gouvernement, n’ait été « tenu responsable » de la « débâcle » Phénix.

Il a pointé du doigt la « culture de gestion » ayant mené à cette situation.

Son collègue Percy Mockler, qui préside le comité, a souligné que cette situation avait à ce point entaché la réputation de la fonction publique qu’elle avait incité des travailleurs à privilégier plutôt un emploi dans le secteur privé.

Le comité a présenté mardi un rapport contenant cinq recommandations à partir des témoignages du vérificateur général du Canada, de représentants syndicaux, de hauts fonctionnaires ou encore de la ministre de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), Carla Qualtrough.

Les sénateurs ont dénoncé le manque d’imputabilité des hauts fonctionnaires ayant donné le feu vert au déploiement d’un système de paye qui n’était pas prêt, mais ils n’en nomment aucun dans leur rapport. La sénatrice Mobina Jaffer a plaidé que cela n’était pas l’objectif visé.