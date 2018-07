Le gouvernement fédéral ne décriminalisera pas d’autres drogues

Ottawa — Le gouvernement fédéral n’envisage pas de décriminaliser d’autres drogues que le cannabis, malgré les revendications en ce sens de certaines grandes villes du pays. Face à la crise des opioïdes qui balaie le Canada, les autorités en santé publique de Montréal et de Toronto se sont fait l’écho de Vancouver en réclamant que la lutte contre les drogues se fasse dans une perspective médicale et non criminelle. Thierry Bélair, porte-parole de la ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, a cependant déclaré qu’Ottawa ne se penche pas sur l’éventualité de décriminaliser ou de légaliser une autre drogue que le cannabis. Pour sa part, le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a pris position pour la décriminalisation de toutes les drogues.