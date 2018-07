Trudeau assistera aux funérailles d’une des victimes de Toronto

Ottawa — Le premier ministre Justin Trudeau assistera lundi matin aux funérailles de Reese Fallon, la jeune femme de 18 ans comptant parmi les deux victimes de la fusillade survenue la semaine dernière à Toronto. Le cabinet de M. Trudeau a aussi annoncé que le premier ministre se rendra à la fontaine du mini-parc Alexandre-le-Grand, à l’intersection des avenues Danforth et Logan, là où les gens ont laissé des fleurs, des cartes et des ours en peluche depuis la fusillade du 22 juillet, pour y déposer des fleurs. Une foule en pleurs s’est rassemblée, dimanche après-midi, pour rendre hommage à Reese Fallon. Une fillette de 10 ans, Julianna Kozis, a aussi été tuée, alors que 13 personnes ont été blessées, certaines grièvement.