L’ancien ministre conservateur Peter Van Loan quitte la vie politique

Ottawa — L’ancien ministre et leader du gouvernement conservateur de Stephen Harper, Peter Van Loan, a annoncé dimanche qu’il se retirait de la scène politique. M. Van Loan, député de la circonscription d’York-Simcoe, en Ontario, a dit à un groupe de partisans, qui le visitaient sur sa ferme, qu’il quittera la Chambre des communes à compter du 30 septembre. Il a été élu en 2004. Deux ans plus tard, il accédait au conseil des ministres et est demeuré un membre du cercle rapproché de Stephen Harper jusqu’en 2015. S’il a été ministre du Commerce international, de la Sécurité publique, des Affaires intergouvernementales et des Sports, M. Van Loan s’est surtout fait remarquer à titre de leader du gouvernement.