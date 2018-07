Incident au couteau déjoué devant le parlement

Ottawa — Un homme de 24 ans a été arrêté à la suite d’un incident lors de la cérémonie de la relève de la garde, sur la colline parlementaire lundi. L’homme aurait proféré des menaces et été intercepté par le service de sécurité parlementaire, selon le Globe and Mail. Jesse Mooney a par la suite été arrêté, et un petit couteau de poche a été trouvé en sa proximité. Il a été accusé d’agression et de manquement aux conditions de l’ordonnance de probation, a confirmé la police d’Ottawa, en parlant d’un « incident isolé ». « Grâce à la réaction rapide de nos soldats, de la GRC et du Service de protection parlementaire, la menace potentielle a été repérée et neutralisée. Personne n’a été blessé », a indiqué la Défense nationale. Ni la police ni la Défense n’ont été en mesure de préciser les motifs de son geste.