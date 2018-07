La députée Christine Moore blanchie des allégations d'inconduite sexuelle

L’enquête indépendante menée au sujet des allégations d’inconduite sexuelle déposées à l’endroit de la députée néodémocrate abitibienne Christine Moore a permis de la blanchir complètement. Elle pourra donc dès maintenant réintégrer ses fonctions au sein du caucus néodémocrate.

De passage à Montréal jeudi, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a indiqué que l’enquête, qu’il a commandée en mai dernier, a permis de démontrer que les allégations « n’étaient pas fondées sur des preuves et qu’il n’y avait pas eu d’inconduite équivalant à du harcèlement ou à un abus de position d’autorité ».

Jagmeet Singh assure que l’enquête menée par Deborah Jelly, de la firme Charron Human Ressources qui est spécialisée notamment dans les enquêtes administratives en milieu de travail, a été menée de façon « exhaustive ». Plusieurs personnes auraient été interrogées en lien avec les événements qui étaient reprochés à la députée québécoise, mais la victime alléguée aurait refusé de collaborer.

Le chef néodémocrate a tenu « à exprimer [son] plus sincère respect et [sa] profonde gratitude à Christine [Moore] pour son entière coopération et pour sa patience au cours de ce processus ».

Les allégations, d’abord rapportées par le réseau CBC, remontent à 2013 et concernent Glen Kirkland, un vétéran manitobain. Selon lui, la députée aurait abusé de sa position d’autorité pour entretenir une relation inappropriée avec lui. Mme Moore soutenait plutôt avoir entretenu une relation amoureuse de quatre mois — de juin à octobre 2013 — avec l’ancien militaire.

Interrogé, au vu des résultats de l’enquête, au sujet de la nature de la relation entre la députée et la victime alléguée, le chef néodémocrate a refusé de s’avancer. « Le mandat de l’enquête était d’évaluer les allégations, a-t-il répété. Donc, les conclusions sont très claires, Mme Moore a été disculpée de toutes les allégations. »

La députée d’Abitibi-Témiscamingue avait été suspendue du caucus néodémocrate en mai dernier, au moment des révélations chocs.