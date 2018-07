Tarification du carbone: Moe et Ford font front commun face à Ottawa

Après avoir tourné le dos au marché du carbone, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, s’est donné pour mission d'« envoyer à la casse » la taxe sur le carbone : « une mauvaise taxe pour les familles, une mauvaise taxe pour les entreprises ».

Pour y arriver, il appuiera les efforts de la Saskatchewan visant à faire invalider la mesure devant les tribunaux. « L’Ontario va joindre ses forces à celles de la Saskatchewan et emploiera tous les outils à sa disposition pour contester la taxe carbone du fédéral », a annoncé M. Ford à la presse jeudi matin. « Ceci est un important pas dans la lutte contre la taxe sur le carbone fédérale. »

Le chef du gouvernement de la Saskatchewan, Scott Moe a soutenu que la taxe sur le carbone constitue une mesure « inefficace qui ne diminue tout simplement pas les émissions de gaz à effet de serre » en plus de nier la « diversité » de l’économie canadienne. « La taxe sur le carbone réduit les emplois. La taxe sur le carbone réduit les occasions [d’affaires] », a-t-il martelé.

Scott Moe et Doug Ford sollicitent les appuis de leurs homologues provinciaux et territoriaux, qui sont réunis cette semaine à Saint Andrews, au Nouveau-Brunswick, afin de gagner cette bataille contre Ottawa. « Nos provinces sont plus fortes lorsqu’elles se retrouvent ensemble. Ceci est une démonstration d’unité et envoie un message clair au gouvernement fédéral », a fait valoir M. Ford.

Le gouvernement fédéral exhorte les provinces à procéder à la tarification du carbone en instaurant une taxe de leur cru ou encore en imitant le Québec, qui participe à un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES. Le plan privilégié devra prévoir un prix initial de 20 dollars la tonne de carbone émis, qui augmentera de 10 dollars par an pour atteindre 50 dollars en 2022, à défaut de quoi Ottawa imposera sa propre taxe.

Le couple Ontario-Saskatchewan a refusé jeudi avant-midi de répondre aux questions des journalistes, qui sont d’ailleurs tenus à l’écart de la salle de conférence de l’hôtel « The Algonquin Resort St. Andrews by-the-Sea » où les premiers ministres sont réunis jeudi et vendredi.

« J’ai hâte de sortir et de faire le tour de la ville », a déclaré M. Ford avant de rejoindre ses homologues des autres provinces et territoires pour une première session de travail.