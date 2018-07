Margaret Atwood recevra le prix Adrienne Clarkson

Photo: Evan Agostini Associated Press

Toronto — Margaret Atwood ajoute une nouvelle distinction à son imposant palmarès : elle recevra le prix Adrienne Clarkson pour une citoyenneté globale. Le prix est attribué chaque année par l’Institut pour la citoyenneté canadienne « à une personnalité dont la vie a donné preuve d’un engagement sans faille aux idéaux d’appartenance et d’inclusion ». L’Institut pour la citoyenneté canadienne est un organisme caritatif national cofondé par l’ex-gouverneure générale Adrienne Clarkson et son mari, l’essayiste John Ralston Saul. Créé en 2016, le prix avait été remis cette année-là à l’Aga Khan, philanthrope, puis à l’artiste chinois Ai Weiwei l’an dernier. L’écrivaine Margaret Atwood devient donc la première femme et la première Canadienne à recevoir le prix.