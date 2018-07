Jour de remaniement ministériel à Ottawa, ce mercredi.

Mélanie Joly obtient le ministère du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, alors que Pablo Rodriguez la remplace comme ministre du Patrimoine et du Multiculturalisme. François-Philippe Champagne est nommé ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.

D'autres détails suivront.