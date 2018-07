Justin Trudeau procèdera à un remaniement ministériel mercredi

Ottawa — Le premier ministre Justin Trudeau rebrassera ses principales cartes, mercredi, pour mettre bien en selle les ministres qui mèneront l’équipe libérale jusqu’aux prochaines élections fédérales de l’an prochain.

Les changements feront grossir le cabinet en y ajoutant de nouvelles fonctions pour faire valoir certains députés qui prennent du galon et pour élargir le profil d’un parti ayant eu l’habitude de miser surtout sur la popularité de son chef.

Le remaniement devrait aussi permettre de bien installer des communicateurs habiles dans l’équipe afin qu’ils puissent énoncer les positions du gouvernement et défendre ses politiques sur des enjeux de premier plan en vue de la campagne électorale de 2019.

Des sources internes ont aussi laissé entrevoir la possibilité que M. Trudeau désigne un ministre dédié aux aînés.

Ce remaniement en plein été donnera aux ministres quelques mois pour se mettre à jour sur leurs nouvelles responsabilités avant de retourner au Parlement cet automne, et ils devraient avoir la pleine maîtrise de leurs dossiers à l’approche du rendez-vous électoral.

Dans certains cas, M. Trudeau pourrait alléger le fardeau de ministres qui cumulent présentement plusieurs fonctions — comme Kirsty Duncan, ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, et Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme.