Le commerce au coeur du Conseil de la fédération

Les premiers ministres des provinces et des territoires convergent vers le Nouveau-Brunswick, où ils adapteront leur stratégie à la guerre commerciale d’usure menée par l’administration Trump.

À deux mois et demi des élections québécoises, Philippe Couillard, s’affairera à préserver le front commun des provinces face à Washington dans les négociations sur la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Même si celles-ci s’enlisent, il n’est toutefois pas question d’ouvrir la gestion de l’offre — le système régissant les productions de lait, d’oeufs et de volaille — au Canada, qui demeure dans la mire Washington.

Les premiers ministres s’affaireront aussi à abattre des obstacles au commerce interprovincial sur fond de tensions, promet l’hôte de la rencontre estivale, Brian Gallant.

« Pour la croissance future du nombre d’emplois au Canada, nous devons travailler ensemble à améliorer le commerce intérieur dans notre pays, à renforcer le commerce avec les États-Unis et à diversifier nos marchés d’exportation », soutient le premier ministre du Nouveau-Brunswick.

Tensions prévues

Cela dit, le Conseil de la fédération s’ouvrira sur fond de tensions.

La première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, est à couteaux tirés avec son homologue de la Colombie-Britannique, John Horgan, qui s’est vigoureusement opposé à l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain de Kinder Morgan.

En guise de représailles, Mme Notley avait annoncé en février dernier que l’Alberta n’importerait plus de vin de la Colombie-Britannique. Elle s’est ravisée par la suite. Le rachat de l’oléoduc par le gouvernement fédéral le 29 mai dernier a quelque peu apaisé la tension entre les deux provinces, mais il y a fort à parier qu’elles ne concluront pas d’ententes commerciales cette semaine à Saint Andrews.

Le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, n’a pas manqué de souligner cette contradiction. « C’est frustrant, pas seulement pour les Canadiens, mais pour moi, de voir des obstacles permanents au commerce intérieur au Canada », a-t-il déclaré lors de son passage en Nouvelle-Écosse mardi.

Il a appelé ses homologues provinciaux et territoriaux à défendre avec la même énergie le libre-échange d’une côte à l’autre (from « coast to coast ») que celui entre le Canada et les États-Unis. « Si nous voulons continuer à démontrer que le libre-échange est bon pour les citoyens, bon pour les travailleurs, bon pour les consommateurs, bon pour notre économie, alors nous devons faire un meilleur travail ici au Canada », a-t-il insisté.

M. Trudeau a indiqué que son gouvernement « continuer [a] de faire pression sur les premiers ministres pour qu’ils agissent de façon concrète et tangible sur le commerce intérieur ». Questionné sur la façon dont son équipe fait « pression » sur les provinces et territoires, M. Trudeau s’est contenté de dire : « Je pense que la plus grande pression vient des Canadiens eux-mêmes. »

Le Conseil de la fédération s’ouvrira officiellement jeudi à Saint Andrews. Les chefs de gouvernements provinciaux et territoriaux profiteront de l’occasion pour dresser « l’état de la fédération », et ce, une semaine après la prise de fonction du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford.

Vers un programme d’assurance médicaments pancanadien ?

L’ex-directeur parlementaire du budget à Ottawa, Kevin Page, esquissera vendredi les impacts d’un programme d’assurance médicaments pancanadien — qui pourrait constituer le coeur de la plate-forme électorale du Parti libéral du Canada en 2019.

Le coût annuel d’un tel régime est évalué à près de 20 milliards de dollars, soit 1 % du produit intérieur brut (PIB) canadien.

« L’estimation des coûts qui a été faite par le directeur parlementaire du budget à Ottawa semble sous-évaluée », souligne Catherine W. Audet, qui est attachée de presse du ministre québécois de la Santé. « Évidemment, le coût d’un programme dépend de l’étendue de la couverture. Celui du Québec coûte 4,3 milliards de dollars et ne couvre pas toute la population. Si on couvrait 100 % des gens, on estime que ça coûterait entre 6 et 7 milliards de dollars. Si on extrapole au reste du Canada, on est entre 25 et 30 milliards. »

Si Ottawa va de l’avant, le régime public d’assurance médicaments québécois, qui couvre actuellement les personnes qui ne sont pas admissibles à un régime privé, subsistera, avertit-elle. « Le fédéral devra décider de sa couverture et nous n’accepterons pas un programme où il y a moins de couverture pour le Québec. Nous avons mis nous-mêmes en place notre programme sans le Fédéral. Nous demanderons compensation pleine et entière. Rappelons que nous conserverons l’administration de notre régime », ajoute Mme Audet.

Consultation des populations autochtones

Les premiers ministres rencontreront des dirigeants d’organisations autochtones nationales mercredi à Bouctouche, au Pays de la Sagouine. Les conditions des enfants pris en charge et les partenariats économiques seront au coeur des discussions. « D’un océan à l’autre, le Canada travaille à la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. Une véritable réconciliation ne peut être réalisée que si tous les peuples autochtones, indépendamment de la résidence ou du statut, deviennent une partie active du processus de consentement, de consultation et d’engagement », a indiqué le chef national Robert Bertrand du Congrès des peuples autochtones. « En tant que peuples autochtones vivant hors réserve, il est primordial pour nous de travailler en partenariat avec tous les ordres de gouvernement. »

D'autres détails suivront…